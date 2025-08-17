Wohnungsbrand am Sonntagmorgen

Am Sonntagmorgen, den 17. August 2025, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein, des Rettungsdienstes und der Polizei Idar-Oberstein um kurz nach 08:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, stellten diese in einer Wohnung im 1. Stock eine massive Rauchentwicklung fest.

15 Bewohner des Hauses konnten sich bis auf einen eigenständig aus dem Brandobjekt retten. Ein Bewohner musste mittels Einsatz der Drehleiter aus seiner Dachgeschosswohnung gerettet werden. Er und alle weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausbrach, wurden durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Abklärung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Sie konnten das Klinikum nur kurze Zeit später wieder verlassen.

Am Wohngebäude entstand ein erheblicher Sachschaden im Wert von einem höheren 5-stelligen Eurobetrag.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache, welche zum aktuell Zeitpunkt andauern, übernimmt nun die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.



