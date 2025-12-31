Wohnhausbrand

Nach ersten Erkenntnissen wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.



Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern.



Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Esch, Feusdorf, Jünkerath und Waldorf, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber und die Polizeiinspektion Prüm.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei. (muss kopiert werden)





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell