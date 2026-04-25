Irrel
Wohnhausbrand in Irrel
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Irrel.


Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben und eine weitere Person vermutlich leicht verletzt ist.
Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen.
Zu gegebener Zeit wird eine Nachtragsmeldung verfasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
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