Wohnhausbrand in Irrel



Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben und eine weitere Person vermutlich leicht verletzt ist.

Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen.

Zu gegebener Zeit wird eine Nachtragsmeldung verfasst.



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