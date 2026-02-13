Wohngunseinbruch in der Schurzstraße

Vor Ort entwendete der unbekannte Täter mehrere Schmuckstücke, sowie Kleingeld aus verschiedenen Zimmern.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
