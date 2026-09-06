Wochenendlage Polizei Bernkastel-Kues

Dabei hebelten die Täter im Zeitraum vom 28.08.2026-29.06.2026 die Außentür des Rezeptionsgebäudes auf und entwendeten aus dem Inneren mehrere Gegenstände.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Samstag, 05.09.2026



Verdächtige Person in der Ortslage Maring-Noviand



Am Samstag wurde eine verdächtige Person in der Ortslage Maring-Noviand gemeldet. Diese habe dort an mehreren Häusern geklingelt und die Bewohner nach Wertgegenständen befragt. Die Person konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.



Verkehrsunfallflucht in Brauneberg



Gg. 14:20 wurde der Polizei Bernkastel ein Verkehrsunfall in der Moselweinstraße (B53) in Brauneberg gemeldet. Dabei kam es zu einer Spiegel-Spiegel Kollision zwischen zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Während einer der Verkehrsteilnehmer seinen Pkw stoppte, setzte ein weißer Van seine Fahrt in Richtung Wintrich fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise zum Unfallhergang, bzw. zum o.g. flüchtigen Van werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.



Verkehrsunfall mit Personenschaden



Gg. 17:10 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Personenschaden gemeldet. Dabei wich ein Motorrad einem landwirtschaftlichem Gespann aus und kam zu Fall. Der Motorradfahrer kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Schutzplanke und kam letztlich am Fahrbahnrand zum Stillstand. Durch den Unfallhergang wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





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