Wochenendlage Polizei Bernkastel-Kues

06:51 Uhr wurde der Polizei Bernkastel ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 62, Gem. Ürzig gemeldet. Hierbei befuhr ein Pkw die K62 aus Ürzig kommend in Rtg. Traben-Trarbach.

Aus bisher nicht bekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die dortige Böschung und überschlug sich. Der Pkw schleuderte zurück auf die Straße und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der alleinige Fahrzeuginsasse blieb hierbei unverletzt.

Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.



Verkehrsunfallflucht in Bernkastel-Kues



Gg. 10:30 Uhr konnten Zeugen eine Verkehrsunfallflucht in der Friedrichstraße, Bernkastel-Kues, beobachten.

Eine weibliche Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken einen parkenden Pkw und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer



Um 13:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B50 (alt), bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Motorrad die B50 aus Bernkastel kommend in Richtung Longkamp. In einer Linkskurve fuhr das Motorrad zu weit mittig. Bei aufkommendem Gegenverkehr wurde das Motorrad durch den Fahrer nach rechts gelenkt. Im Anschluss kam der Fahrer mit seinem Fuß gegen die Schutzplanke und verletzte sich hierbei. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.



Jugendliche werfen Fahrräder in die Mosel



Gg. 23:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Bernkastel, dass im Bereich des Bernkasteler Moselauenfestes zwei Jugendliche zwei Pedelecs in die Mosel geworfen hatten. Die Jugendlichen seien daraufhin sofort geflüchtet. Durch die Zeugen konnten die Fahrräder wieder aus der Mosel gezogen werden. An mindestens einem Fahrrad entstand Sachschaden.

Beide Personen seien ca. 15-16 Jahre alt gewesen und hatten dunkle Haare. Einer trug helle Jeans und graues Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können.



Samstag 18.07.2026



Sachbeschädigung an einem Pkw in Graach



Im Zeitraum 16.07.2026, 17:00 Uhr und 18.07.2026, 08:00 Uhr kam es in der Straße "Gestade", Graach, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Seat Leon. Das Fahrzeug stand in Höhe des Einmündungsbereiches zur Fischerstraße und wurde mittels derzeit unbekannten Gegenstandes auf der Beifahrerseite zerkratzt. Weiter wurde das hintere Kennzeichen entwendet.

Die Polizei sucht hierzu Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Zweiradkontrolle Piesporter Berg



Im Zeitraum 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr führten Beamte der Polizei Morbach, Bernkastel und der Zentralen Verkehrsdienste Zweiradkontrollen im Bereich des Piesporter Bergs durchs.

Hierbei wurden 3 Verwarnungen ausgesprochen und 1 Mängelbericht ausgestellt. Weiter kam es zur Einleitung von 6 Ordnungswidrigkeitenverfahren, da durch bauliche Veränderung oder Mängel an den Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen war.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





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