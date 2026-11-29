



Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht eines vorangegangenen Betäubungsmittelkonsums.



Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen



Am Samstag, den 28.11.2026, kam es zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr im Wohngebiet "Alte Brauerei" in Bernkastel zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der Wohnung. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie das genaue Diebesgut sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass Zeugen bereits am Donnerstag, den 26.11.2026, gegen 18:30 Uhr, eine verdächtige männliche Person im Bereich des Tatortes beobachtet hatten.



Die Person wird wie folgt beschrieben:



Männlich, etwa 25 Jahre alt



Europäischer Phänotyp

Trug eine Kopfbedeckung

Führte ein Skateboard mit sich



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum oder zur beschriebenen Person geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0

Fax: 06531-9527-50

eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell