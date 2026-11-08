Wochenendlage der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Hierbei kam der verantwortliche Pkw aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem dort beginnenden Fahrbahnteiler sowie mit einem Verkehrszeichen zusammen. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der Unfallschäden kam dieser schließlich nach ca. 3 km zum Stehen. Das Unfallfahrzeug wurde letztlich durch den verantwortlichen Fahrzeugführer mithilfe eines unbeteiligten Zeugen auf einen angrenzenden Parkplatz geschoben; hier wurde das Fahrzeug hinterlassen.

Der geflüchtete Unfallverursacher konnte im Nachgang ermittelt werden.



Am Freitagabend, den 06.11.2026 kam es inmitten eines Neubaugebiets in Monzelfeld zum versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Zwei bislang unbekannte Täter gelangten über die rückwärtig gelegene Terassentür gewaltsam in das Wohnobjekt. Nach dem Eindringen in das Einfamilienhaus entdeckten die Täter eine im Eingangsbereich installierte Überwachungskamera und flüchteten ohne Diebesgut aus dem Anwesen.



Am Samstagmittag, ca. 12:25 Uhr, geht bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues die Meldung ein, dass ein Pkw drohe, in die Mosel zu rollen.

Der verantwortliche Fahrzeugführer stellte seinen Pkw auf dem großen Parkplatz am Gestade ab. Nachdem dieser sich ein Parkticket geholt und zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, konnte er dieses nicht mehr dort vorfinden, wo er es abgestellt hatte. Stattdessen musste er erschreckend feststellen, dass sein Pkw sich selbstständig gemacht hat und erst kurz vor der Mosel zum Stehen kam. Das Fahrzeug konnte ohne Beschädigung durch die Feuerwehr geborgen werden.



Am 07.11.2026, ca. 15:30 Uhr, kam es auf der L 158 in Monzelfeld zu einem Konflikt zwischen einem Pritschenwagen und einem Radfahrer. Ausgangs einer Linkskurve beabsichtigte der Fahrer des Pritschenwagens den in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer zu überholen. Hierbei kam es vermutlich aufgrund von nicht ausreichendem Seitenabstand (gesetzlich vorgeschrieben sind außerorts zwei Meter) zum seitlichen Zusammenstoß. Infolgedessen stürzte der Radfahrer und wurde hierbei leicht verletzt.



Am Samstagabend, 07.11.2026, kam es in der Bernkasteler Straße in Longkamp zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die verantwortliche Fahrzeugführerin stellte ihr Fahrzeug kurz vor dem Wohnhaus ab, um noch schnell etwas aus dem Haus zu holen und sicherte dies vermutlich nicht ordnungsgemäß. Bei ihrer Rückkehr stellt sie fest, dass das Fahrzeug ca. 50 m die Straße entlanggerollt ist, bis es schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen kam. Es entstand lediglich Sachschaden an der Laterne sowie am Fahrzeug, Personen wurden glücklicherweise nicht gefährdet.



Am Sonntag, 08.11.2026, wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 12:35 Uhr in Neumagen-Dhron auf einen schnell fahrenden E-Scooter aufmerksam. Dieser sollte im Bereich Katharinenufer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und entzog sich der beabsichtigten Kontrolle. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der E-Scooter gestoppt werden. Der 14-jährige Fahrer gab zu, dass der Roller ca. 50 km/h fahre. Nach der Übergabe des Jugendlichen an seine Eltern erwartet diesen nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



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Im Viertheil 22

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