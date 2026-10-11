Wochenendlage der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Der Geschädigte befuhr dabei mit seinem Kleinkraftrad die B53 in Brauneberg in Fahrtrichtung Mülheim. Hinter dem Ortsausgang überholte ihn ein blauer Kombi, der durch eine männliche Person mit grauen Haaren gesteuert wurde. Dabei fuhr der überholende Pkw so dicht am Geschädigten vorbei, dass es zum Kontakt mit dem Kleinkraftrad des Geschädigten kam. Glücklicherweise behielt der Geschädigte die Kontrolle über das Kleinkraftrad, sodass an diesem lediglich ein leichter Sachschaden entstand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



Fahrraddiebstahl in Bernkastel-Kues



Im Tatzeitraum 08.10.2026 17:00 Uhr bis 09.10.2026 12:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einem vom Karlsbader Platz aus zugänglichen Kellerraum. Das Fahrrad hat einen violetten Rahmen. An beiden Seiten des Hinterrads ist eine mit Blumen bedruckte Fahrradtasche angebracht.

Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.



Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Gegen 14:00 Uhr klingelte eine männliche Person bei der Geschädigten im Stiftsweg in Bernkastel-Kues. Der bislang unbekannte Beschuldigte gab sich der Geschädigten als Heizungsableser aus. Diese lies den Beschuldigten in ihre Wohnung. Während der Beschuldigte seiner "Arbeit" nachging räumte die Geschädigte ihre Einkäufe im Nebenraum aus. Als der Beschuldigte seine "Arbeiten" abgeschlossen hatte und die Wohnung der Geschädigten verlassen hatte, stellte sie das Fehlen mehrerer Schmuckstücke fest. Der Beschuldigte entwende Modeschmuck im niedrigen zweistelligen Bereich. Beim Beschuldigten soll es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 20-30 Jahren handeln. Dieser trug dunkles, kurzes Haar und er war mit dunklen Schuhen, einer Jeans Hose und einer Jeansjacke bekleidet. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Delikt im Bereich der Polizeiinspektion Wittlich besteht, wird derzeit geprüft.

Die Polizei rät zur besonderen Vorsicht bei offensichtlich unangekündigten und nicht bestellten "Handwerkern".

Hinweise zur Tat werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.



Samstag, 10.10.2026



Trunkenheitsfahrt in Bernkastel-Kues

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Bernkastel-Kues, konnte die Streife bei einer Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Nach einem Atemalkoholtest wurde der Fahrzeugführerin die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Sonntag,11.10.2026



Körperverletzungsdelikt in Bernkastel-Kues

Gegen 02:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über eine Schlägerei in der Cusanusstraße, gegenüber der Cusanusapotheke, informiert. Dabei versuchte der erheblich alkoholisierte Geschädigte mehrere Pkw auf der Cusanusstraße zum Anhalten zu bewegen. Im Rahmen dieser Handlungen näherten sich ihm zwei unbekannte männliche Personen, welche in ein Streitgespräch mit dem Geschädigten gerieten. Im Rahmen des Streitgesprächs habe eine der unbekannten Personen auf den Geschädigten eingeschlagen, bevor sich beide in unbekannte Richtung entfernten.

Hinweise zu den unbekannten Personen werden durch die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues



Tel.: 06531/95270

E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





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