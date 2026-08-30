Wochenendlage der PI Bernkastel-Kues

Zur Überraschung der Beamten gaben die beiden deutschstämmigen Insassen, welche im benachbarten Saarland wohnhaft sind, ungefragt an, dass sie soeben in einen nahen Döner-Imbiss eingebrochen seien.

Bei der Sichtung des schwarzen Mitsubishi Colt mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk "Zweibrücken/ZW" konnten tatsächlich u.a. zwei Geldkassetten, aus Spielautomaten stammend, mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldinhalt sowie Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Zudem besaß der 37jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis, außerdem war das angebrachte amtlichen Kennzeichen nicht auf den genutzten PKW ausgegeben und dieser zusätzlich nicht haftpflichtversichert.

Sowohl der Fahrer als auch sein 38jähriger Beifahrer sind strafrechtlich bereits mehrfach auffällig geworden. Bei einer Überprüfung des Tatortes bestätigte sich der Einbruchdiebstahl. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden beide Personen aus der Maßnahme entlassen. Beide Beschuldigte werden sich nun wegen der genannten Straftaten verantworten müssen. Die Polizei bittet diesbezüglich mögliche Zeugen, welchen das genannte Fahrzeug im Vorfeld auffiel, auch eventuell an anderen Örtlichkeiten, um Kontaktaufnahme mit hiesiger Dienststelle.



Am Nikolausufer in Kues kam es ebenfalls am Samstagmorgen, zwischen 06 und 06:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einer Heckscheibe eines geparkten PKW. Der vermutlich männliche Täter könnte aus einer dreiköpfigen Gruppe Jugendlicher stammen, welche zuvor dort gesehen wurde. Der Verursacher dürfte sich hierbei an der Hand verletzt haben. Auch hier werden Zeugen gesucht, die die lärmende Gruppe, bestehend aus zwei männlichen und einer weiblichen Jugendlichen, gesehen haben.



Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein Zeuge im Bereich des Minigolfplatzes in Kues, wie ein PKW bei einem Parkmanöver einen anderen geparkten Wagen touchierte. Die beiden betagten Insassen stiegen aus, besahen sich den Schaden und der vorherige Beifahrer parkte den PKW neu ein. Dem Zeugen fiel hierbei auf, dass dieser augenscheinlich alkoholisiert war. Die herbeigerufene Streife stellte daraufhin fest, dass der 82jährige Mann tatsächlich betrunken war. Aufgrund des Atemalkohols von ca. 1 Promille wurde nach der eigentlichen Unfallaufnahme, mit seiner Ehefrau als Verursacher, gegen den Urlauber aus Nordrhein-Westfalen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Führerschein präventiv sichergestellt.



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