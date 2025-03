Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 11 Verkehrsunfälle aufgenommen, 16 Strafanzeigen erfasst und 63 sogenannte "sonstige" Vorgänge bearbeitet.



Am 18. März, gegen 18:00 Uhr kam es in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Auf die bereits veröffentlichte Pressemeldung wird verwiesen.



Am Sonntag, den 23. März 2025, sollte im Bereich Hottenbach ein Fahrzeug mit defekter Kennzeichenbeleuchtung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit Betätigung der Anhaltesignale beschleunigte das Fahrzeug auf über 150 km/h und entzog sich somit der Kontrolle. Der Sichtkontakt brach in der Ortslage Rhaunen ab. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug zunächst nicht aufgefunden werden. Wenige Stunden später gelangte es den Beamten jedoch ein optisch ähnliches Fahrzeug zu kontrollieren. Bei dieser Kontrolle wurden im Fahrzeuginneren die Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt, welche zuvor an dem flüchtigen Fahrzeug montiert waren. Zudem konnte eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell