Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein: Mehrere Körperverletzungen, schwerer Verkehrsunfall und Fund einer Granate

Neben mehreren Körperverletzungsdelikten beschäftigten die Einsatzkräfte unter anderem ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer, ein Verkehrsunfall unter Alkohol- und mutmaßlichem Drogeneinfluss sowie der Fund einer Mörsergranate beim Magnetangeln.



Körperverletzung in der Fußgängerzone Oberstein - Polizei sucht Zeugen



Bereits am Freitagnachmittag wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Fußgängerzone Oberstein gemeldet. Ein Geschädigter gab an, zuvor von mehreren Personen körperlich angegriffen worden zu sein. Dabei soll ihm unter anderem mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt



Am Freitagabend ereignete sich auf der L175 zwischen Hettenrodt und Siesbach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Fahrradfahrer von einem Feldweg die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von einem Pkw erfasst. Der 29-jährige Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er keinen Helm.



Mehrere Einsätze beim Veitsrodter Prämienmarkt



Auch der Veitsrodter Prämienmarkt beschäftigte die Polizei. Über die Veranstaltungstage hinweg wurden zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen registriert. Zudem kam es zu mehreren Körperverletzungsdelikten, darunter eine Körperverletzung mittels Pfefferspray (siehe https://s.rlp.de/B9uFelT), eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Festzeltes sowie eine weitere Körperverletzung, bei der ein Mann mit einer Glasflasche verletzt wurde. Zu letzterem Vorfall werden weiterhin Zeuginnen und Zeugen gesucht.



Karl-May-Festspiele verlaufen störungsfrei



Erfreulich verliefen hingegen die Karl-May-Festspiele in Mörschied. Aus polizeilicher Sicht kam es dort zu keinen besonderen Vorkommnissen.



Körperliche Auseinandersetzung in Wohnung



In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Dietzenstraße in Idar-Oberstein gerufen. Drei Männer waren dort in Streit geraten, wobei ein 51- Jähriger verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 47 und 33 Jahren konnten vor Ort angetroffen werden. Gegen den 33-Jährigen wurde zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, nachdem er alkoholisiert mit einem Fahrrad unterwegs gewesen war.



Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall



Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss und möglicherweise auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Verkehrsunfall in der Layenstraße in Idar-Oberstein. Er kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.



Mörsergranate beim Magnetangeln entdeckt



Am Sonntagabend entdeckte ein Magnetangler in der Nahe im Bereich vor dem Stadtteil Nahbollenbach eine amerikanische Mörsergranate. Der verständigte Kampfmittelräumdienst entfernte den Fund fachgerecht.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Magnetangeln jederzeit Kampfmittel oder andere gefährliche Gegenstände gefunden werden können. Solche Funde dürfen keinesfalls bewegt oder mit nach Hause genommen werden. Stattdessen sollte der Fundort verlassen und umgehend die Polizei verständigt werden.



Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht!



In den frühen Morgenstunden des Montags kam es an einer Tankstelle in der Hauptstraße in Idar-Oberstein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf dauern an.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeuginnen und Zeugen zu den genannten Vorfällen, insbesondere zu den Körperverletzungsdelikten in der Fußgängerzone Oberstein und auf dem Veitsrodter Prämienmarkt, sich unter der Telefonnummer 06781/561-0 bei der Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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