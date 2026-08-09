Wochenend-Veranstaltungen im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel verlaufen weitestgehend ruhig

Am vergangenen Wochenende fanden im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel-Kues mit der Kirmes in Zeltingen, dem Pferdefest in Piesport und der Veranstaltung Harley & Wein mit einer Rundfahrt am Samstag mehrere große Veranstaltungen statt.

Abgesehen von einer polizeilich aufgenommenen Körperverletzung und zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrad (2,0 und 2,9 Promille) verliefen die Veranstaltungen friedlich.



Die Polizei bedankt sich diesbezüglich ausdrücklich bei den Teilnehmern, welche teilweise auch aus dem benachbarten Ausland angereist waren.



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Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

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