Bernkastel-Kues
Wochenend-Veranstaltungen im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel verlaufen weitestgehend ruhig
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am vergangenen Wochenende fanden im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel-Kues mit der Kirmes in Zeltingen, dem Pferdefest in Piesport und der Veranstaltung Harley & Wein mit einer Rundfahrt am Samstag mehrere große Veranstaltungen statt.

Abgesehen von einer polizeilich aufgenommenen Körperverletzung und zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrad (2,0 und 2,9 Promille) verliefen die Veranstaltungen friedlich.

Die Polizei bedankt sich diesbezüglich ausdrücklich bei den Teilnehmern, welche teilweise auch aus dem benachbarten Ausland angereist waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren