Abgesehen von einer polizeilich aufgenommenen Körperverletzung und zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrad (2,0 und 2,9 Promille) verliefen die Veranstaltungen friedlich.
Die Polizei bedankt sich diesbezüglich ausdrücklich bei den Teilnehmern, welche teilweise auch aus dem benachbarten Ausland angereist waren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Wochenend-Veranstaltungen im Dienstgebiet der Polizei Bernkastel verlaufen weitestgehend ruhig
Abgesehen von einer polizeilich aufgenommenen Körperverletzung und zwei Trunkenheitsfahrten mit Fahrrad (2,0 und 2,9 Promille) verliefen die Veranstaltungen friedlich.