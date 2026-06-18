Wittlich - Zwei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet



Gegen 17:45 Uhr stellte die Fahrerin eines BMW auf dem Parkplatz des Action-Marktes in Wittlich einen neuen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest.

Zwischen 20:15 und 20:45 Uhr beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Wittlich einen dort parkenden Ford Fiesta.



Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen beide Unfälle auf.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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