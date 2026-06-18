Wittlich - Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet



Zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Georg-Meistermann Grundschule abgestelltes blau-schwarzes Kinderfahrrad.

Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestelltes E-Bike.



Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen die Ermittlungen auf.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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