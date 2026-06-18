Zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Georg-Meistermann Grundschule abgestelltes blau-schwarzes Kinderfahrrad.
Zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein in der Gottlieb-Daimler-Straße abgestelltes E-Bike.
Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen die Ermittlungen auf.
Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Wittlich - Zwei Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet
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