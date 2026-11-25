Am Mittwoch, den 25.11.2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Action/Burgerking-Parkplatz in Wittlich zu einer Verkehrsunfallflucht.



Dabei wurde ein dort geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der B-Säule auf der Fahrerseite beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 zu melden.



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