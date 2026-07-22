Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und ein mögliches Tatmittel wurde gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
SB: PK'in Kilvanya
Telefon: 06571-926-0
E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de
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Wittlich - Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Breslauer Straße