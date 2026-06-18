Wittlich - Einbruch in Mehrparteienhaus

Im Zeitraum 15.06.2026 bis 17.06.2026, 13:00 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer Außentür Zutritt zu einem Mehrparteienhaus im Bereich Wittlich-Wengerohr, St. Paul. Abgesehen vom Gebäudeflur gelangten die Täter in keine weiteren Räumlichkeiten.





Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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