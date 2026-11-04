Wiederholter Vandalismus an Außensportanlage in Ehrang- Zeugen gesucht!

In der Halloween-Nacht wurde dabei ein Baum vorsätzlich beschädigt und zerstört. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 31.10.2026 13.45 Uhr und dem 01.11.2026 14 Uhr. Es ist besonders bedauerlich, dass die Anlage wiederholt Ziel von Sachbeschädigungen wird. Solche Taten schaden nicht nur der Anlage selbst, sondern auch der Allgemeinheit, die diese Sport- und Freizeitmöglichkeiten nutzt.



Wir bitten daher alle Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich bei der Polizei in Schweich unter 06502/91570 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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