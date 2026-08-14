Wichtiger Zeuge zu Beobachtungen zum Raubdelikt am 17.07.2026 gesucht: Kripo bittet anonymen Hinweisgeber um erneuten Kontakt

Die Person hatte bereits wertvolle Informationen über das digitale Hinweisportal übermittelt. Da dieser erste Hinweis ausschließlich schriftlich und anonym einging, besteht aktuell keine Möglichkeit für die Ermittler, Rückfragen zu den entscheidenden Beobachtungen zu stellen.

Für den Durchbruch in diesem Fall sind die Antworten auf wenige, aber wesentliche Detailfragen zu den Beobachtungen zeitlich unmittelbar vor dem Raub von herausragender Bedeutung.

Die Ermittler betonen, dass der Hinweisgeber anonym anrufen kann. Hierzu muss er lediglich seine Rufnummer unterdrücken. Er oder sie wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Rufnummer 0651-983-43481 in Verbindung zu setzen. Diese Nummer ist ab dem 14.08.2026 für eine Woche, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr geschaltet. Natürlich können sich auch weitere Personen melden, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de

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