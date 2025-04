Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Zwischen Montag, 7. April, 15:30 Uhr, und Dienstag, 8. April, 6:30 Uhr, kletterten unbekannte Täter über einen Bauzaun auf ein Baustellengelände in der Matthiasstraße.

Über das Gerüst betraten die Täter den dortigen Rohbau, hebelten auf der zweiten Etage eine Tür auf und entwendeten diverses Werkzeug aus dem dahinterliegenden Lagerraum.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell