englisch sprechender Mann auf dem Spielplatz Erbeskopf/Hunsrückhaus eine größere cremefarbene Leder-Geldbörse und fragte wem diese gehört.
Da sich keine Person meldete nahm der Unbekannte die Geldbörse mit. Bis heute wurde diese weder auf dem Fundbüro, noch bei der Polizei abgegeben.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
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Wer fand am 15.08.2026 auf dem Spielplatz Erbeskopf/Hunsrückhaus eine größere cremefarbene Leder-Geldbörse mit Bankkarten und Personalausweis?
englisch sprechender Mann auf dem Spielplatz Erbeskopf/Hunsrückhaus eine größere cremefarbene Leder-Geldbörse und fragte wem diese gehört.