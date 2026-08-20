Wer fand am 15.08.2026 auf dem Spielplatz Erbeskopf/Hunsrückhaus eine größere cremefarbene Leder-Geldbörse mit Bankkarten und Personalausweis?

englisch sprechender Mann auf dem Spielplatz Erbeskopf/Hunsrückhaus eine größere cremefarbene Leder-Geldbörse und fragte wem diese gehört.

Da sich keine Person meldete nahm der Unbekannte die Geldbörse mit. Bis heute wurde diese weder auf dem Fundbüro, noch bei der Polizei abgegeben.

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