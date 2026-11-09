Wenn Jugendliche das Theaterstück mitgestalten

Das neue Theaterstück der Polizeipuppenbühne Trier, „Auf der@nderen Seite“, greift solche Situationen auf. Premiere feierte das Stück am Donnerstag, 29. Oktober, im Polizeipräsidium Trier – gemeinsam mit einer sechsten Klasse der Kurfürst-Balduin-Realschule Plus in Trier-West.



Entwickelt haben Isabelle Groß de Garcia und Barbara Zeltinger von der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier das Stück zusammen mit den Schülerinnen und Schülern. Die Jugendlichen haben im Vorfeld beraten, ob Kostüme und Figuren zu ihrer Altersgruppe passen, ob die Sprache glaubwürdig klingt und ob die dargestellten Spiele und Onlineangebote tatsächlich zu ihrem Alltag gehören. Ihre Erfahrungen und Rückmeldungen flossen direkt in die Entwicklung ein. Das entstandene Präventionsstück trifft somit die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen und nimmt sie ernst.



Im Mittelpunkt stehen Hanna und Nico. Hanna freut sich über ein neues Tablet und lernt online einen vermeintlichen Modelscout kennen. Nico fühlt sich in seinem Alltag zunehmend allein und findet beim Spielen im Internet Anschluss zu Leo. Aus zunächst unverfänglichen Kontakten entstehen Situationen, in denen Vertrauen ausgenutzt und Druck aufgebaut wird.



Das Stück thematisiert Cybergrooming: Dabei nehmen Täterinnen oder Täter über soziale Netzwerke, Chats oder Online-Spiele gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf. Sie versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, um intime Bilder zu erhalten oder ein Treffen anzubahnen. „Auf der@nderen Seite“ zeigt, wie solche Kontakte entstehen können und wie schwierig es sein kann, ihre Absichten rechtzeitig zu erkennen. Es geht auch um den Umgang mit persönlichen Bildern und darum, bei wem Jugendliche Hilfe suchen können, wenn sie sich bedrängt fühlen oder sich Sorgen um einen anderen Menschen machen.



„Prävention wirkt besonders dann, wenn die Zielgruppe sich in den gespielten Situationen wiedererkennen kann“, sagt Isabelle Groß de Garcia von der Polizeipuppenbühne. Die gemeinsame Arbeit mit den Kindern habe dazu beigetragen, Figuren, Sprache und digitale Bezüge nah an der Lebenswelt der Jugendlichen auszurichten.



Mit dem Stück möchte das Polizeipräsidium Trier ein Präventionsangebot für Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen schaffen. Es soll Gespräche über Onlinekontakte und persönliche Grenzen anstoßen und Orientierung geben. Die Botschaft: Wer sich im Internet unwohl oder unter Druck gesetzt fühlt, muss damit nicht allein bleiben und sollte sich einer erwachsenen Person oder der Polizei anvertrauen.



„Auf der@nderen Seite“ kann ab 2027 von weiterführenden Schulen im Polizeipräsidium Trier kostenfrei gebucht werden.

Dazu wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Polizei-Puppenbühne Trier: pptrier.puppenbuehne@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell