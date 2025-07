Weitere Sitzbank beschädigt, Zeugen gesucht

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



Die Sitzbank stand im Bereich der Weinlage "Kröver Letterlay", entlang der K 63, welche in Richtung der Kröver Berg führt.



Die Tat könnte im Zusammenhang mit dem Vandalismus im Bereich der Kröver Bergkapelle vom Wochenende stehen.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

E-Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell