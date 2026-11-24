rlp.de/jQf0NKn)wurden weitere PKW-Aufbrüche bekannt.



Im Zeitraum von Sonntag, 22.11.2026, 18 Uhr bis Montag, 23.11.2026, 08 Uhr brachen bisher unbekannte Täter erneut drei Autos auf, welche in den Straßen "Am Tunnel", "Parallelweg" und "Brunostraße" in Konz abgestellt waren.



Die Seitenscheiben der Fahrzeuge wurden eingeschlagen und der Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht, wobei ein Damenmantel, eine Geldbörse und ein Akku-Schrauber entwendet wurden.



Die Ermittlungen zu den vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.



Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

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