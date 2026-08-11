Weißen Volvo mit Blaulicht angehalten - Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung und Trunkenheit im Verkehr





Das vorausfahrende Fahrzeug setzte gerade den rechten Fahrtrichtungsanzeiger und war im Begriff, am Fahrbahnrand anzuhalten. Hinter diesem Fahrzeug befand sich ein weißer Volvo der V-Klasse mit Luxemburger Kennzeichen. Auf dem Dach des Volvo waren ein eingeschaltetes Blaulicht sowie ein LED-Strahler angebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Volvo-Fahrer das vorausfahrende Fahrzeug offenbar gerade angehalten.



Da der weiße Volvo den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schweich nicht als Fahrzeug der Polizei bekannt war, entschloss sich die Streifenwagenbesatzung, die vermeintliche Verkehrskontrolle zu überprüfen. Als der Fahrer des Volvo die Polizeistreife bemerkte, brach er die vermeintliche Kontrolle unmittelbar ab und flüchtete in Richtung Brückenstraße. Anschließend setzte er seine Fahrt über die B53 in Richtung Trier-Quint/Ehrang fort.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt mit dem Streifenwagen der PI Schweich konnte das Fahrzeug im Bereich Trier-Ehrang schließlich angehalten und kontrolliert werden.



Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Insassen um Personen aus Luxemburg handelte. Nach deren Angaben habe es sich bei der vorangegangenen Kontrolle lediglich um einen "Spaß" gehandelt. Das verwendete Blaulicht sowie den LED-Strahler hatten die Personen nach eigenen Angaben im Internet erworben.

Gegen die Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung eingeleitet. Das Blaulicht und der LED-Strahler wurden durch die Polizei sichergestellt.

Darüber hinaus ergab sich bei der Kontrolle der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Hinweise zu möglichen weiteren Vorfällen.



Sollten in der Region in den vergangenen Tagen weitere Verkehrskontrollen oder Kontrollversuche durch einen weißen Volvo der V-Klasse mit Luxemburger Kennzeichen und eingeschaltetem Blaulicht bzw. LED-Strahler wahrgenommen worden sein, werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/9157-0 zu melden.



Insbesondere Personen, die von dem Fahrzeug kontrolliert oder angehalten wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell