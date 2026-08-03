Schon vor einer Verkehrskontrolle flüchteten die Kradfahrer in Richtung Thalfang. Beide Krafträder waren mit jeweils 2 Personen besetzt. Am weißen Enduro-Motorrad waren keine Kennzeichen angebracht.
Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
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54497 Morbach
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Weiße Enduromaschine ohne Kennzeichen und schwarzer Motorroller flüchteten vor der Polizei