Wegen Ölspur verunfallt



Hierbei befuhr eine 16-jährige Kradfahrerin die Mayener Straße in Kelberg, als sie aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und hierbei zu Fall kam.

Durch den Sturz erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen.

Der Verursacher der Ölspur konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.

Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 0659296260, entgegen.



Rückfragen bitte an:



Thomas Clemens, PHK

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

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