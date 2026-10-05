Hierbei befuhr eine 16-jährige Kradfahrerin die Mayener Straße in Kelberg, als sie aufgrund einer auf der Fahrbahn befindlichen Ölspur die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und hierbei zu Fall kam.
Durch den Sturz erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen.
Der Verursacher der Ölspur konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden.
Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur nimmt die Polizeiinspektion Daun, Telefon: 0659296260, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thomas Clemens, PHK
Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
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Wegen Ölspur verunfallt
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