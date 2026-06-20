Waxweiler
Waxweiler - Pferde auf Abwegen
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Gegen 10 Uhr wurden der Polizei Prüm durch mehrere Anwohner und Verkehrsteilnehmer frei laufende Pferde in der Ortslage Waxweiler mitgeteilt.


Es handelte sich um 8 Pferde. Diese liefen im weiteren Verlauf über die L 12 bis kurz vor Kinzenburg.
Dort konnten sie durch Verkehrsteilnehmer und die Polizei gestoppt werden.
Die Tierhalterin erschien kurze Zeit später und konnte die Tiere wieder einfangen.

Bisher sind keine Unfälle oder Schäden bekannt geworden, welche durch die Tiere verursacht worden sind.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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