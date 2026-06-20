Waxweiler - Pferde auf Abwegen



Es handelte sich um 8 Pferde. Diese liefen im weiteren Verlauf über die L 12 bis kurz vor Kinzenburg.

Dort konnten sie durch Verkehrsteilnehmer und die Polizei gestoppt werden.

Die Tierhalterin erschien kurze Zeit später und konnte die Tiere wieder einfangen.



Bisher sind keine Unfälle oder Schäden bekannt geworden, welche durch die Tiere verursacht worden sind.



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