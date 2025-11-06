Wawern - Zeugenaufruf zu Verkehrsstraftaten

Am Mittwoch, den 05.11.2025, kam es zwischen 06:40 Uhr und 06:50 Uhr zu Verkehrsstraftaten im Bereich der Ortslage Wawern (54441).

Hierbei soll es während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten PKW. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/ 91550 in Verbindung zu setzen.



