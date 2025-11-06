Hierbei soll es während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten PKW. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/ 91550 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Wawern - Zeugenaufruf zu Verkehrsstraftaten
Hierbei soll es während eines Überholmanövers zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Es entstand Sachschaden an den beteiligten PKW. Verkehrsteilnehmer, welche diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/ 91550 in Verbindung zu setzen.