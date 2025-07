Wasserrohbruch Wasserweg/ Franz-Georg-Straße/ Roonstraße

Am 08.07.2025 gegen 03:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Trier ein Wasserrohrbruch im Kreuzungsbereich Wasserweg/ Franz-Georg-Straße gemeldet.

Im Rahmen von Überprüfungen vor Ort konnte festgestellt werden, dass gleich an mehreren Stellen des Kreuzungsbereichs Wasser aus dem Asphalt austrat und in kurzer Zeit den Bereich flutete. Nur wenige Minuten später konnte im Bereich der Roonstraße dieselben Feststellungen gemacht werden. Das Gebiet, um die betroffenen Straßenteile wurde durch die Polizei nach Absprache mit der Stadt weiträumig abgesperrt und die zuständigen Behörden informiert. Die Polizei bittet das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren.



