Polizeidirektion Trier
Wasser von Radwegbrücke auf fahrenden PKW geschüttet
Symbolbild

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dpa

Kell am See (ots) - Am Donnerstag, dem 17.09.2026, kam es auf der L 143 bei Kell am See, in Höhe der dortigen Radwegbrücke, gegen 19:30 Uhr zu einem gefährlichen Vorfall im Straßenverkehr.

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Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein PKW die L 143 aus Richtung Schillingen kommend in Fahrtrichtung B 407. Zwei bislang unbekannte Personen befanden sich auf der Radwegbrücke des Ruwer-Hochwald-Radwegs und schütteten Wasser auf die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden PKW. Durch dieses plötzliche Ereignis musste der PKW abbremsen und auf die Gegenspur ausweichen. Glücklicherweise herrschte kein Gegenverkehr, sodass es zu keinen Sach - oder Personenschäden kam. Bei den beiden Personen soll es sich vermeintlich um Jugendliche gehandelt haben. Diese sollen dunkel gekleidet gewesen sein und jeweils Kapuzenoberteile getragen haben. Im Anschluss flüchteten die Personen über den Radweg in Richtung Niederkell.
Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de


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