Warnung vor Trickbetrügern

Hierbei sprechen die unbekannten Täter lebensältere Menschen vor ihren Haustüren immer um die Mittagszeit an. Die Täter täuschen vor, Gas- oder Wasserzähler ablesen oder die Heizung reparieren zu müssen.



Bisher wurden vier derartige Fälle der Polizei gemeldet:



- 20.1. in Riol in der Moselstraße



- 22.1. in Bitburg in der Weiherstraße



- 27.1. in Konz in der Schillerstraße



- 28.1. in Trier in der Schinkelstraße



Dabei verhielten sich die Täter äußerst aufdringlich und drängten sich sogar durch geöffnete Türen. In der Wohnung wurden die Geschädigten abgelenkt, sodass einer der Täter die Wohnung nach Diebesgut durchsuchen konnte. Entwendet wurde meist Goldschmuck.



Ein mögliches Ablenkungsmanöver ist ein lautstarker Streit während dem sich einer der Täter unbemerkt davonschleicht.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



Die Polizei warnt und rät:

– Mitarbeiter der Wasserwerke haben Dienstausweise oder

Vollmachten mit Siegel der Wasserwerke. Lassen Sie sich diese

vorzeigen, bevor Sie vermeintliche Mitarbeiter in Ihr Haus /

Ihre Wohnung lassen!



– Wenn Sie Zweifel haben, erkundigen Sie sich telefonisch zunächst

bei dem für Sie zuständigen Wasserwerk, ob es sich um echte

Mitarbeiter handelt.



– Lassen Sie Fremde in Ihrem Haus / Ihrer Wohnung nie

unbeaufsichtigt!



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell