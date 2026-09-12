Warnung vor Betrugsmasche



Am heutigen Mittag gegen 11:30 Uhr kam es in der Ortslage Stadtkyll zu einem solchen Vorfall, bei dem sich bislang unbekannte Personen als angebliche Mitarbeiter einer Heizungsfirma ausgaben und sich so Zutritt verschafften. Durch den Bewohner des Hauses wurde die Betrugsmasche erkannt, ein Schaden ist nicht eingetreten.



Die Polizeiinspektion Prüm warnt in diesem Zusammenhang vor möglichen Betrügern. Bürger werden gebeten, keine unbekannten Personen ohne vorherige Überprüfung in Ihr Haus zu lassen. Bei Zweifeln sollte die Identität und der Auftrag der Personen über die zuständige Firma überprüft werden.

Bei verdächtigen Feststellungen oder einem konkreten Betrugsverdacht wird gebeten, sich unverzüglich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder über die Notrufleitung 110 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

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