

Wer von uns würde in einer solchen Situation nicht einem gestrandeten Reisenden helfen?

Zumal wenn der Reisende Ihnen verspricht, Ihnen das geliehene Geld per Sofort-Überweisung zurück zu überwiesen.



Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, die gezielt auf die Hilfsbereitschaft der angesprochenen Opfer abzielt!



Beim sogenannten "Stranded Traveller Scam" geben sich Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger, meist Menschen aus Großbritannien oder Irland als "gestrandete Reisende" in Not aus.



Dabei geben sich die Täter als vermeintlich gestrandete Touristen aus, die sich in einer Notlage befinden. Sie behaupten ihre Bankkarte verloren zu haben, bestohlen worden zu sein oder dringend Geld für eine Heimreise zu benötigen.

Sie sprechen gezielt Passanten an belebten Orten wie Bahnhöfen, Parkplätzen oder Autobahnraststätten oder auf der Straße an, um sie schließlich unter Ausnutzung ihrer Hilfsbereitschaft zum Abheben von Bargeld zu bewegen.

Im Gegenzug werden angebliche Online-Rücküberweisungen an die gutgläubigen Geschädigten getätigt und sie zeigen den Geschädigten auf dem Handy eine scheinbar ausgeführte Echtzeit-Überweisung vor.



Doch die genutzte Banking-App ist manipuliert und die Überweisung wird nur fingiert. Wer in diese Falle tappt, verliert das übergebene Geld. Denn die gefälschten Transaktionen haben keine echte Auszahlung zur Folge.



Diese Betrugsmasche ist bereits im letzten Jahr hier in Trier aufgetreten.

Auch aktuell bearbeitet die Kriminalpolizei Trier wieder ein entsprechendes Verfahren.



So schützen Sie sich vor dem "Stranded Traveller Scam"



- Wenn Sie auf der Straße angesprochen werden, seien Sie wachsam

und achten auf ausreichend Abstand.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an Ihnen unbekannte Personen.

- Gehen Sie auf keine Geldtransferzahlungen ein, auch wenn Sie

meinen, die Plattform zu kennen.

- Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen

weiter.

- Verlassen Sie umgehend die Örtlichkeit, wenn Sie sich bedrängt

fühlen oder bitten andere Passanten um Hilfe, indem Sie diese

direkt ansprechen.

- Rufen Sie in Notfällen oder auch im Zweifel die Polizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

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