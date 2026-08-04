



Am Dienstag, 4. August 2026, gegen 17:00 Uhr wurden die Integrierte Leitstelle Trier und die Polizei in Wittlich über einen Brand linksseitig (aus Richtung Wittlich kommend) der L 141 zwischen Wittlich und Salmtal informiert.



Aufgrund des Brandes waren mehr als 100 Feuerwehrkräfte sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.



Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.



Die L 141 ist aktuell bis zum Abschluss der Nachlöscharbeiten zwischen der Ortslage Salmtal und dem Abzweig Dreis (L 43) gesperrt und der Verkehr wird über die Ortslage Dreis umgeleitet.



Es entstand ein Brandschaden an etwa 2000qm Waldfläche.



Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Brandursache.



Rückfragen bitte an:



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