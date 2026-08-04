Aufgrund des Brandes sind zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.
Die L 141 ist aktuell zwischen der Ortslage Salmtal und dem Abzweig Dreis (L 43) gesperrt und der Verkehr wird über die Ortslage Dreis umgeleitet.
Weitere Infos bezüglich des Ausmaßes und betroffener Fläche liegen derzeit noch nicht vor, werden aber nachberichtet.
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Waldbrand zwischen Wittlich und Salmtal
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