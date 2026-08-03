Waldbrand in Schwirzheim - Zeugen gesucht

Dabei ist es zu einem Brandschaden von ca. 500qm gekommen. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren Schwirzheim, Weinsheim, Schönecken, Rommersheim und Prüm zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Brandursache ist bisher nicht geklärt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Brandgefahr eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Prüm entgegen.



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