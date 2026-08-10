Löscharbeiten auf einer Fläche von ca. vier Hektar wurden durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld mit rund 100 Einsatzkräften, unter Mithilfe örtlicher Landwirte, bewältigt.
Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.
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Wald- und Wiesenbrand bei Schwollen - Rund vier Hektar Fläche betroffen