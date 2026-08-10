Schwollen
Wald- und Wiesenbrand bei Schwollen - Rund vier Hektar Fläche betroffen
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Montag, den 10.08.2026, kam es am Nachmittag im Bereich Schwollen zu einem großflächigen Wald- und Wiesenbrand.



Löscharbeiten auf einer Fläche von ca. vier Hektar wurden durch die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld mit rund 100 Einsatzkräften, unter Mithilfe örtlicher Landwirte, bewältigt.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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