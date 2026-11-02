Vorsicht vor Fremdkörpern in Süßigkeiten !





Ein 10-jähriges Mädchen war am Abend des 31.10.2026 zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin in Lünebach unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln.



Nachdem sie heute einen der gesammelten Schokoladenriegel essen wollte, entdeckte sie eine etwa 5cm lange Nadel, mit der ein unbekannter Täter die Süßigkeit präparierte. Zum Glück wurde der Fremdkörper noch vor dem Herunterschlucken bemerkt und es kam zu keinen Verletzungen.



Der Fund ist jedoch kein Einzelfall: Bereits in mehreren Bundesländern kam es zu gleichgelagerten Sachverhalten.



Um Verletzungen zu vermeiden, wird daher dringend dazu geraten, die Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr auf mögliche Einstichstellen und Fremdkörper zu überprüfen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Täter noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, sowie weitere betroffene Personen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



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