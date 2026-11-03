Vorsicht bei Halloween-Süßigkeiten

Diese wurde nach aktuellem Ermittlungsstand durch die geschlossene Verpackung in einen Riegel gesteckt. Ein 10-jähriges Mädchen, welches die Süßigkeiten im Bereich Hermeskeil am 31.10.2026 gesammelt hatte, bemerkte die Nadel glücklicherweise rechtezeitig vor dem Verzehr und blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bundesgebiet vermehrt zu gleichgelagerten Fällen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Verpackung gelegt werden, hier können kleinste Einstiche Hinweise auf ein ähnlich gelagertes Vorgehen geben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Sollten Bürgerinnen und Bürger ebenfalls verdächtige oder manipulierte Süßigkeiten feststellen oder können Hinweise zu gleichgelagerten Sachverhalten machen, werden diese gebeten sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503 9151-0

www.pihermeskeil@polizei.rlp.de





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