Vorfall mit Messer

Zunächst befanden sich mehrere, zum Teil stark alkoholisierte Personen vor Ort. Zwischen der 35-jährigen Geschädigten und dem 42-jährigen Beschuldigten entstanden verbale Streitigkeiten, welche darin endeten, dass der Beschuldigte die Geschädigte in den Schwitzkasten nahm. Nachdem Zeugen die beiden Personen trennen konnten, entfernte sich der Beschuldigte von der Örtlichkeit.

Kurz darauf erschien er wieder am Bahnhof und hielt der Geschädigten ein ca. 20 cm langes Messer an die Brust. Dies wurde durch einen weiteren Zeugen unterbunden und der Beschuldigte flüchtete. Er konnte im Anschluss durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und dem Gewahrsam zugeführt werden. Der Beschuldigte hatte einen Atemalkoholwert von 3,54 Promille.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen (06542/9867-0).



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