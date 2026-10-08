Vorfälle mit E-Scootern

E-Scootern (Elektrorollern).

Gegen 16:25 Uhr schloss ein Streifenwagen der Bundespolizei auf zwei männliche E-Scooterfahrer in der Prümer Bahnhofstraße auf. Die beiden männlichen Fahrer flüchteten, indem sie auf den Netto-Parkplatz auffuhren, um von dort aus den Radweg weiter zu nutzen. Auf der Flucht dorthin kollidierte einer der E-Scooter mit einem auf dem Parkplatz befindlichen PKW und verursachte daran einen erheblichen Sachschaden. Dennoch setzte der unfallverursachende Fahrer des E-Scooters seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Eine Stunde später konnten im Gerberweg in Prüm zwei E-Scooter festgestellt und kontrolliert werden.

Beide Fahrzeuge wurden ohne erforderliche Versicherungskennzeichen geführt und waren weder versichert noch zugelassen.



Das andere Fahrzeug wies nach Prüfung eine höhere, zulässige Höchstgeschwindigkeit auf, weshalb ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.



Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.



Für die letzten Monaten kann, insbesondere im Prümer Stadtgebiet, ein erheblicher Anstieg der genannten Elektrokleinstfahrzeuge festgestellt werden. Die teils jungen Fahrer fallen durch technisch unzulässige Geschwindigkeiten, rücksichtslose Fahrmanöver und vermehrt auch durch weitere deliktische Nutzung der wendigen Fahrzeuge auf.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass von den kleinen und wendigen Fahrzeugen, nicht unerhebliche Gefahren für die Fahrzeugführer, Unbeteiligte und andere Verkehrsteilnehmer ausgehen.



Das Mindestalter zum Führen dieser Fahrzeuge beträgt 14 Jahre.

E-Scooter bedürfen einer Versicherung (gegen Unfallschäden) und dürfen nur mit entsprechenden Versicherungskennzeichen in Betrieb gesetzt werden.

Bei Verstößen und Zuwiderhandlungen drohen Verwarn- und Bußgelder, bis hin zu Strafverfahren. Rechtlich können auch Eltern, Fahrzeughalter und Erziehungsberechtigte belangt werden.



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