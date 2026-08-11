Prüm
Von der Straße abgekommen
Prüm, Unfall, Baum
Prüm, Unfall, Baum
Polizeidirektion Wittlich

Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam der Fahrzeugführer eines Ford Mondeo auf der B 410 zwischen Prüm und Watzerath von der Fahrbahn ab. Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 40-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Lesezeit 1 Minute

Prüm (ots) -

Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam der Fahrzeugführer eines Ford Mondeo auf der B 410 zwischen Prüm und Watzerath von der Fahrbahn ab.
Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 40-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.
Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Niederprüm wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert.
Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Prüm aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren