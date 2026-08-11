Von der Straße abgekommen

Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam der Fahrzeugführer eines Ford Mondeo auf der B 410 zwischen Prüm und Watzerath von der Fahrbahn ab. Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 40-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Prüm (ots) -



Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam der Fahrzeugführer eines Ford Mondeo auf der B 410 zwischen Prüm und Watzerath von der Fahrbahn ab.

Vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 40-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand.

Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zusätzlich wurde die Feuerwehr Niederprüm wegen auslaufender Betriebsstoffe alarmiert.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Prüm aufgenommen.



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