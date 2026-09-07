Prüm
Volltrunkener verursacht Verkehrsunfall und fährt unbeirrt weiter
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Nach einem Zeugenhinweis am vergangenen Abend, dem 06.09.2026, wurde gegen 23:10 Uhr ein silberner VW Passat älteren Baujahrs in der Prümer Ritzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen.

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Der Fahrzeugführer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,94 Promille auf. Es folgte eine Blutprobenentnahme, außerdem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. An seinem Passat ragte die Heckschürze etwa einen halben Meter weit von der Fahrerseite hinaus, offenbar hatte er kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht, den er nicht meldete. Sein Weg führte über die A60 von Bitburg kommend in Richtung Prüm.
Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.
Zeugen, die den Unfall bzw. das Fahrverhalten des Fahrzeugführers gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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