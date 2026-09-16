Vollsperrung nach Vollbrand eines Linienbusses

Der entsprechende Bereich ist derzeit vollgesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Personenschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ebenfalls zu keinem Zeitpunkt.



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