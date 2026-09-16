Birkenfeld
Vollsperrung nach Vollbrand eines Linienbusses
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Morgen des 16.09.2026 geriet ein Linienbus im Bereich der Maiwiese in Vollbrand.

Der entsprechende Bereich ist derzeit vollgesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Personenschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ebenfalls zu keinem Zeitpunkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782 9910
Email: pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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