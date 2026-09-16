Der entsprechende Bereich ist derzeit vollgesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Personenschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ebenfalls zu keinem Zeitpunkt.
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55765 Birkenfeld
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Vollsperrung nach Vollbrand eines Linienbusses
Der entsprechende Bereich ist derzeit vollgesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Ein Personenschaden entstand nicht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand ebenfalls zu keinem Zeitpunkt.