Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Verursacher





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 34-jährige Fahrer eines VW T-Cross aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf das Heck eines vor ihm fahrenden Dacia Sandero auf und überschlug sich anschließend. Die 54-jährige Fahrerin des Dacias und ihr 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrer des VW zog sich leichte Verletzungen zu. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss weshalb ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet wurde.



Die Fahrbahn der BAB1 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sowie der Rettungsdienst.



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