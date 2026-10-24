Rivenich
Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Verursacher
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Freitagabend, 23.10.2026, gegen 22:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB1 in Richtung Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen Salmtal und Föhren, ein Verkehrsunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren.

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Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 34-jährige Fahrer eines VW T-Cross aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf das Heck eines vor ihm fahrenden Dacia Sandero auf und überschlug sich anschließend. Die 54-jährige Fahrerin des Dacias und ihr 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Fahrer des VW zog sich leichte Verletzungen zu. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss weshalb ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den deutschen Staatsangehörigen eingeleitet wurde.

Die Fahrbahn der BAB1 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sowie der Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de


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