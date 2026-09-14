Hoppstädten-Weiersbach
Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Heute Vormittag, gegen 11:20 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer auf der L169 zwischen Hoppstädten und Heimbach ein verunfalltes Auto, das offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen war.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam kommt vor Ort, die Straße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


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