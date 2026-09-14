Das Verkehrsunfallaufnahmeteam kommt vor Ort, die Straße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
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Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall
Das Verkehrsunfallaufnahmeteam kommt vor Ort, die Straße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.