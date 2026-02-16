Vollsperrung K 6 zwischen Sirzenich Industriegebiet und Trierweiler aufgrund eines Verkehrsunfalls/ Nachtragsmeldung vom 16.02.26, 14:21 Uhr



Ein 33 Jahre alter PKW Fahrer aus dem Kreis Trier- Saarburg befuhr die K 6 von Trierweiler- Sirzenich in Richtung Trierweiler. Im abschüssigen Straßenverlauf kam er vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal/seitlich mit einem entgegenkommenden PKW, der mit einer 45 jährigen Fahrerin und ihrem 8 jährigen Kleinkind besetzt war. Der PKW der 45 jährigen Fahrerin kam dadurch ebenfalls ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Das 8- jährige Kleinkind wurde schwerverletzt und in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die 45 jährige Fahrerin und der 33 jährige Fahrer wurden ambulant versorgt.

Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben.



Im Einsatz waren:



1 Rettungshubschrauber Luxemburg mit Notarzt,

1 RTW Welschbillig, 1 RTW Trier,

die Feuerwehren der VG Trier- Land aus

Newel, Sirzenich, Trierweiler, Udelfangen, Welschbillig mit Feuerwehreinsatzzentrale und Wehrleiter.

Polizeiinspektion Trier mit 2 Streifen

sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Trier.



