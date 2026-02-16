Ein 33 Jahre alter PKW Fahrer aus dem Kreis Trier- Saarburg befuhr die K 6 von Trierweiler- Sirzenich in Richtung Trierweiler. Im abschüssigen Straßenverlauf kam er vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal/seitlich mit einem entgegenkommenden PKW, der mit einer 45 jährigen Fahrerin und ihrem 8 jährigen Kleinkind besetzt war. Der PKW der 45 jährigen Fahrerin kam dadurch ebenfalls ins Schleudern, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen.
Das 8- jährige Kleinkind wurde schwerverletzt und in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Die 45 jährige Fahrerin und der 33 jährige Fahrer wurden ambulant versorgt.
Die Vollsperrung ist mittlerweile aufgehoben.
Im Einsatz waren:
1 Rettungshubschrauber Luxemburg mit Notarzt,
1 RTW Welschbillig, 1 RTW Trier,
die Feuerwehren der VG Trier- Land aus
Newel, Sirzenich, Trierweiler, Udelfangen, Welschbillig mit Feuerwehreinsatzzentrale und Wehrleiter.
Polizeiinspektion Trier mit 2 Streifen
sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam des PP Trier.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Trier
Ansprechpartner:
PHK Martin Schneider
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Vollsperrung K 6 zwischen Sirzenich Industriegebiet und Trierweiler aufgrund eines Verkehrsunfalls/ Nachtragsmeldung vom 16.02.26, 14:21 Uhr
Lesezeit 1 Minute