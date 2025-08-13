Vollsperrung der K67 nach Heuballen-Brand

Gestern Abend, den 12. August, gegen 23 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin mehrere brennende Heuballen an der K67 bei Brecht/Rittersdorf.



Es handelt sich hierbei um ein Rundballenlager aus rund 200 Heuballen. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die brennenden Heuballen wurden von der Feuerwehr kontrolliert abbrennen gelassen.

Die K67 ist derzeit noch immer voll gesperrt.



